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        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası verildi

        Kırıkkale'de kavşakta bekleyen trafik ekibinin yanında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:36
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        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası verildi
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        Kırıkkale'de kavşakta bekleyen trafik ekibinin yanında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekibinin Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada bir otomobil ışık ihlali yapıp drift atarak uzaklaştı.

        Bir süre sonra ekiplerce durdurulan aracın sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari para cezası kesildi.

        Çevreye rahatsızlık veren bu tür araçların denetimine aralıksız devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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