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        Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir üniversite öğrencisi, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:16
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        Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar
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        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir üniversite öğrencisi, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı.

        Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Demirtaş'ın hazırladığı, araştırma görevlisi Mustafa Yurdakul'un danışmanlığını yaptığı "GPS Tabanlı Yol Yüzey Bozukluğu Tespit Cihazı" isimli proje, TÜBİTAK'ın "2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

        Çalışmalar kapsamında içine mini bilgisayar ve iki kamera yerleştirilen cihaz tasarlandı.

        Projeyle, cihazın kamu araçlarına takılarak yollardaki bozuklukların tespit edilmesi ve bu bölümlerin yapay zeka desteğiyle konum bilgisinin yerel yönetimlere iletilmesi, yol güvenliğinin artırılıp trafik kazalarının önlenmesi ile bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

        - "Çalışmanın ulaşım sektöründe ilerleme sağlayacağına inanıyorum"

        Zeynep Demirtaş, AA muhabirine, projenin odak noktasının yol bakım ve güvenliği konusunda dönüşüm sağlamak olduğunu söyledi.

        Yollardaki bozulmaların hızlı tespiti ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesi için projeye başladığını anlatan Demirtaş, "Yollardaki bozulmaların zamanında tespit edilerek onarılması hem sürücüler hem de yayalar için önem arz etmekte. Bu nedenle projenin hedefine ulaşmasında güçlü bir adım olacağına inanıyoruz. Projeyle yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmanın ulaşım sektöründe ilerleme sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Demirtaş, araçlara takılacak cihazla yapay zeka kullanılarak çukur ve hasarlı bölgelerin tespit edileceğini belirtti.

        Kendi veri tabanlarına gelecek bilgileri yerel yönetimlerle paylaşacaklarını ifade eden Demirtaş, süreçteki katkılarından dolayı proje danışmanı Mustafa Yurdakul'a teşekkür etti.

        Yurdakul da projeyle yollardaki bozuklukların yapay zekayla tespit edilip, gerçek zamanlı olarak yerel yönetimlerle paylaşılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Proje kapsamında içinde mini bilgisayar ve kameranın bulunan bir cihaz tasarladıklarını anlatan Yurdakul, "Bu cihaz, kamu araçlarına monte edilerek kaydedilen görüntülerdeki yol bozukluklar mini bilgisayar yardımıyla tespit edilecek. Ardından GPS ile konum bilgisi dahil edilerek yerel yönetimlere iletilecektir. Yerel yönetim tarafında ise ara yüzden ekipler hızlıca ilgili nokta ve bölgelere ulaşarak sorunu çözecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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