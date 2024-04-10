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        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:21
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        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
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        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başbuğ ve Yoğurtçu, personelin bayramını kutladı.

        Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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