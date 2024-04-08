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        GÜNCELLEME - Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:45
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        GÜNCELLEME - Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altındaki kazı sırasında göçük oluşmaya başladı.

        Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

        Çelik, Çarıklı köyünde meydana gelen olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak hastaneye getirildiğini söyledi.

        Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Aldığımız bilgilerde yer altına patates deposu yapılırken, çökme neticesinde oluşan hava basıncı içeride çalışan işçileri dışarı fırlatıyor. Böyle olunca da 2 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız da ağır yaralı. Hastanede sağlık çalışanlarımız müdahale ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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