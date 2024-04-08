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        Bahṣılı'nın ilk kadın muhtarı mazbatasını alarak göreve başladı

        Bahṣılı ilçesinin ilk kadın muhtarı Medine Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:21
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        Bahṣılı'nın ilk kadın muhtarı mazbatasını alarak göreve başladı
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        Bahṣılı ilçesinin ilk kadın muhtarı Medine Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Çetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi.

        Üç çocuk annesi Çetin, mahallenin her türlü sorunlarını takip edip, hizmetin en güzelini yapacağını söyledi.

        Mahalledeki kadınlarla her zaman iletişim halinde olacağını aktaran Çetin, "Sorunlarımızı ilgili makamlar aracılığıyla çözeceğime inanıyorum. Mahallemizi daha da güzelleştirecek sosyal çalışmalar yapacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

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