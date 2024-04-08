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        Kırıkkale Valisi Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:03
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        Kırıkkale Valisi Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Makas, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Tüm polislerin ve ailelerinin haftasını kutlayan Makas, "Vatanımızın birlik ve beraberliği, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatımız, milletimizin en fedakar ve saygın kurumlarından biridir. Asayişin ve güvenliğin teminatı olan polislerimiz, her türlü zorluk ve şartta görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. 179 yıllık köklü tarihi boyunca her alanda kendini geliştirmiş ve modern bir teşkilat haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        Makas, Kırıkkale'de de polislerin huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, görevi başındayken şehit olan polisleri rahmetle, gazileri de minnetle andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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