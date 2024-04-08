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        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:43
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        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı.

        Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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