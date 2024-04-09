Kırıkkale Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Kırıkkale Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Önal başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Belediye Başkanı Önal, seçim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Kırıkkale'miz için birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atacağız. Kırıkkale'mize hizmet zamanı başladı. Tüm üyelerimizin görüşleri bizler için önemli. Her zaman bana ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz." ifadesini kullandı.