Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kemal A'nın kullandığı 34 SPC 18 plakalı otomobil, Doğanay Mahallesi Konya yol ayrımında, Adem T. yönetimindeki 19 AEC 361 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Kemal A, eşi Asiye A. ve çocukları Mustafa Alp A. ile İbrahim Efe A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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