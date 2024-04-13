Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu artarak devam ediyor

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşündeki yoğunluk bugün de artarak sürüyor.

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