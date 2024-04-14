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        Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:47
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        Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
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        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor.

        Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

        Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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