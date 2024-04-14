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        Kırıkkale'de polis memuru, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Ahmet Bülent Topuz'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:09
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        Kırıkkale'de polis memuru, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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        Kırıkkale'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Ahmet Bülent Topuz'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

        Topuz için İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlen törene, polis memurunun yakınları, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlar ve teşkilat mensupları katıldı.

        Makas, polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

        Polisin cenazesi, törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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