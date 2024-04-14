Kırıkkale'de polis memuru, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Makas, polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Topuz için İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlen törene, polis memurunun yakınları, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlar ve teşkilat mensupları katıldı.

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