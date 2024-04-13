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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:13
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 150,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 14 ay hapis cezası bulunan T.Ö. de yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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