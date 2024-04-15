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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin yaya ve park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:28
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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin yaya ve park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Ş.Ç.O. (31) idaresindeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarımahmutlar köyü girişinde önce yol kenarında bekleyen yayaya, ardından park halindeki tır dorsesine çarptı.

        Otomobilde bulunan S.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan sürücü ile yaya G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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