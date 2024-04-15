'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 335 bin araç geçti

RAMAZAN Bayramı tatilinde 43 ilin güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de kara yollarından 1 milyon 335 bin araç geçiş yaptı.

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, 9 günlük tatil boyunca yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, güvenlik güçleri ulaşımın aksamaması için hazır bulundu. 43 şehrin güzergahında yer aldığı için 'kilit kavşak' diye anılan şehirde bayram boyunca yollardan geçen araç sayısının 1 milyon 335 bin olduğu belirtildi.