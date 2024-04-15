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        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geçti

        Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:13
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        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geçti
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        Ramazan Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı.

        Alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince 627 bin 391 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

        Tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.

        Denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.

        Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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