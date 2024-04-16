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        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:44
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        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, hakkında 12 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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