Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Nisan'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 13,78 gram sentetik uyuşturucu ve 125 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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