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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:11
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Nisan'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 13,78 gram sentetik uyuşturucu ve 125 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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