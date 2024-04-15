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        Kırıkkale'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

        Kırıkkale'de son bir haftada faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:20
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        Kırıkkale'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı
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        Kırıkkale'de son bir haftada faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 178 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı, birinin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 1654 kişi ve 40 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 10 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile ⁠70 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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