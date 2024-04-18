Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 446 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli N.O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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