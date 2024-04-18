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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:22
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 446 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli N.O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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