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        Kırıkkale'de kayıp lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor

        Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:59
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        Kırıkkale'de kayıp lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor
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        Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evinden ayrıldı.

        Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polisin, öğrenciyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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