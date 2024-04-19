Kırıkkale'de kayıp lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor
Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.
Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evinden ayrıldı.
Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polisin, öğrenciyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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