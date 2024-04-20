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        Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

        KIRIKKALE'de, vakadan dönen ambulans ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 02:31 Güncelleme: 20.04.2024 - 02:35
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        Kırıkkale'de ambulans ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
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        KIRIKKALE'de, vakadan dönen ambulans ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1043 sokakta meydana geldi. Vakadan dönen H.A. yönetimindeki 71 ADH 583 plakalı ambulans, B.G.'nin kullandığı 71 T 2018 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki telefon hattı trafosuna çarptı. Kazada, sürücüler ile sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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