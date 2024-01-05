Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de yol uygulamasında sentetik hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 118 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de yol uygulamasında sentetik hap ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 118 sentetik hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu Doğanlık Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan A.A'nın (26) üst aramasında 118 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulund...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulund...
        Cezaevinden firar eden hükümlü, şok uygulamada yakalandı
        Cezaevinden firar eden hükümlü, şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi
        Isıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi
        Isıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi
        Kırıkkale'de 6 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
        Kırıkkale'de 6 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı