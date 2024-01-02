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        Kırıkkale'de 6 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:59
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        Kırıkkale'de 6 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Aralık - 1 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 bin 83 kişi ve 1491 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 31 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 5 fişek ve 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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