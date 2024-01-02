Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarında sona gelindi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarının nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakeçili ilçemizde meydana gelebilecek olası taşkın zararlarından vatandaşımızın mal ve can güvenliğini korumak için başlatılan Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Bayburtun Deresi ve etrafındaki yerleşim yerlerinde, taşkın zararlarına karşı yürütülen taşkın kontrol projesi kapsamında 1865 metre harçlı pere, 30 şut yapısı ve 3 yol geçiş yapıları inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde taşkın zararları kontrol altına alınacak olan projede sona yaklaşıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hedef 2024 nisan ayı. Aralıksız devam eden çalışmalarda Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nin büyük bir kısmını tamamlayarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Yapılan taşkın kontrol yapıları kapsamında Bayburtun Deresi'nde 1865 metre harçlı pere inşa ettik. Karakeçili'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.