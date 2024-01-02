Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarında sona gelindi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarının nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Bayburtun Deresi'nde ıslah çalışmalarının nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karakeçili ilçemizde meydana gelebilecek olası taşkın zararlarından vatandaşımızın mal ve can güvenliğini korumak için başlatılan Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Bayburtun Deresi ve etrafındaki yerleşim yerlerinde, taşkın zararlarına karşı yürütülen taşkın kontrol projesi kapsamında 1865 metre harçlı pere, 30 şut yapısı ve 3 yol geçiş yapıları inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde taşkın zararları kontrol altına alınacak olan projede sona yaklaşıldı."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hedef 2024 nisan ayı. Aralıksız devam eden çalışmalarda Bayburtun Deresi Islahı Projesi'nin büyük bir kısmını tamamlayarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Yapılan taşkın kontrol yapıları kapsamında Bayburtun Deresi'nde 1865 metre harçlı pere inşa ettik. Karakeçili'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Vali Makas, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti
        Vali Makas, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti
        Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlan...
        Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlan...
        Kırıkkale'de 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü şok uygulama...
        Kırıkkale'de 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü şok uygulama...