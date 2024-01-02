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        Kırıkkale'de elektrikli sobanın içerisine gizlenmiş sentetik hap ve esrar ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince elektrikli soba içerisinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:49
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        Kırıkkale'de elektrikli sobanın içerisine gizlenmiş sentetik hap ve esrar ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince elektrikli soba içerisinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde H.İ.G'ye ait evde arama yaptı.

        Narkotik köpeği "Cesur"un da yer aldığı aramada, elektrikli sobanın içerisinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Operasyonda, H.İ.G. ile evde bulunan E.A, R.K. ve O.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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