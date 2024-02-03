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        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treni lokomotifinin devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kırıkkale demir yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:29
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        Kırıkkale'de yük treni kazasında kapanan demir yolu hattı ulaşıma açıldı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treni lokomotifinin devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kırıkkale demir yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkisinde dün istinat duvarının rayların üzerine devrilmesi sonucu yük treni lokomotifinin devrildiği, 3 vagonun raydan çıktığı olaya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri çalışmalarını tamamladı.

        Vagonların kaldırılması, hafriyatın temizlenmesi, raylarda oluşan hasarın giderilmesinin ardından hat ulaşıma açıldı.

        Kazada 2 makinist hafif yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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