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        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:04
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        Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        E.Y.Ö. idaresindeki 71 ACY 097 plakalı motosiklet, Ardiyeciler Sitesi yakınında virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan sürücü ile yolcu B.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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