Kırıkkale'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Y.Ö. idaresindeki 71 ACY 097 plakalı motosiklet, Ardiyeciler Sitesi yakınında virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ile yolcu B.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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