Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14-20 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 163,15 gram sentetik uyuşturucu ve 207 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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