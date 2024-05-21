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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:30
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14-20 Mayıs'ta sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 163,15 gram sentetik uyuşturucu ve 207 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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