Galatasaray'da tehlike geliyorum dedi!

Süper Lig'in son iki haftasına şampiyonluk parolasıyla giren ve derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde mağlup etmek isteyen Galatasaray hüsrana uğradı.

1 puanın yettiği sarı-kırmızılılar, erkenden 10 kişi kalan rakibi karşısında maçın başından sonuna varlık gösteremezken son haftalarda çalan tehlike çanlarının faturası da ağır oldu.

6-1'lik galibiyetle noktalanan Sivasspor maçında korner organizasyonundan gol yiyen sarı-kırmızılılar, 3-2 kazandığı Fatih Karagümrük müsabakasında ise kalesinde hatadan kaynaklanan iki gol görmüştü.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golde zincirleme hata yapan sarı-kırmızılılar, çok benzer bir golü Sivasspor müsabakasında yemişti.

Fenerbahçe karşısında da benzer pozisyonlar veren Galatasaray bunların birinde yediği golle rakibine yarışta adeta hayat verdi.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Manaj topu arka direğe yönlendirirken arka direk savunmasındaki Köhn'den önce hareketlenen Caner Osmanpaşa farkı 1'e indiren golü kaydetmişti.

Fenerbahçe müsabakasında da sağ kanattan kullanılan kornere çıkan Fernando Muslera, iki Fenerbahçeli futbolcu arasında kalırken topu uzaklaştıramadı; devamında yine arka direkte olan Köhn'ün hatasında top Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı ve milli futbolcu hatayı affetmedi. Muslera golden sonra Victor Nelsson'a çıkıştı ve yalnız kalmasına tepki gösterdi.