İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklama emri talebinde Amal Clooney detayı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında dün tutuklama emri talebinde bulunduğunu açıkladı. UCM'nin bu kararında dünyaca ünlü aktör George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin de önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı
İnsan hakları avukatı ve dünyaca ünlü aktör George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma kararında kritik bir rol oynadığı ortaya çıktı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulundu.
Amal Clooney'nin, bu üç isim hakkında yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıktı.
"SAVAŞTA SİVİLLERİ KORUYAN YASA 100 YILI AŞKIN SÜRE ÖNCE ÇIKARILDI"
Amal, Clooney Adalet Vakfı'nın internet sitesinde paylaştığı yazıya bu karara katılımını yazdı. Amal, Kendisinin ve diğer uluslararası hukuk uzmanlarının, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ın tutuklama emri talep etmesini tavsiye etme konusunda oybirliğiyle anlaştıklarını söyledi.
Clooney, "Hukukun üstünlüğüne ve sivillerin yaşamının korunması gerektiğine inandığım için bu çalışmada görev yaptım. Savaşta sivilleri koruyan yasa 100 yılı aşkın bir süre önce çıkarıldı ve çatışmanın nedeni ne olursa olsun dünyanın her ülkesinde geçerli." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI
UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.
Diğer yandan, UCM'deki üç yargıçtan oluşan bir kurul, tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına ve davanın devamına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek. Yargıçların bu tür kararları vermesi genellikle iki ay sürer.