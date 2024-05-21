Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
TYC Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Erik Lamela'ya teklif yapma hazırlığında.
Haberin detayında, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceğine İspanyol kulübünün karar verereceği ve sözleşme yenilememe durumunda oyuncuyla yolların ayrılacağı ifade edildi.