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        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!

        Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:11
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        Beşiktaş, LaLiga ekiplerinden Sevilla forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.

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        TYC Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Erik Lamela'ya teklif yapma hazırlığında.

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        Haberin detayında, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceğine İspanyol kulübünün karar verereceği ve sözleşme yenilememe durumunda oyuncuyla yolların ayrılacağı ifade edildi.

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        2021 yılında Tottenham'dan Sevilla'ya transfer olan Tangocu, bu sezon İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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