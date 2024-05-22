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        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, başkasına ait kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:26
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        Kırıkkale'de firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, başkasına ait kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. yakalandı.

        Üst aramasında ele geçirilen başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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