Kırıkkale'de 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K'nin (27) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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