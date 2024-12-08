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        Kırıkkale'de 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:18
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        Kırıkkale'de 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K'nin (27) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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