Kırıkkale'de 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 5 bin 600 psikotrop hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

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