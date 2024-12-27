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        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:50
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        Bahşılı'da bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Yasemin Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Yumuşak, öğretmenler ve aileler katıldı.

        Eğitimde, madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirme yapıldı.

        Uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında merak, arkadaş ısrarı, özenti, kişisel ve ailesel sorunlar ile eğlenmenin geldiği belirtilen eğitimde, "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgi verildi.

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