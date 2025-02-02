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        Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:15
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        Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

        Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki İ.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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