Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki İ.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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