Kırıkkale'de 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.