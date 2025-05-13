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        GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:36
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        GÜNCELLEME - Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O'yu kent merkezinde yakaladı.

        Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

        Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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