Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kentte bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve H.Ö. suçüstü yakalandı.

        Operasyonda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve hard disk ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çeşitli yasa dışı bahis sitelerine ait yönetim ve iletişim panellerinin aktif olduğunu, müşteri kayıtları ve para hareketlerinin takip edildiğini, farklı kişilere ait IBAN hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını, bu paraların kripto, sanal cüzdan ve havale yöntemleriyle bahis sitelerine aktarıldığını, Telegram üzerinden kullanıcı adı, para transferi ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        Yahşihan'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Yahşihan'da öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Yahşihan'da Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri sürüyor
        Yahşihan'da Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri sürüyor
        Yahşihan'da Emzirme Haftası etkinlikleri
        Yahşihan'da Emzirme Haftası etkinlikleri
        Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        Kırıkkale'de "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor
        Kırıkkale'de yaklaşık 600 ton saman balyası alev alev yanıyor