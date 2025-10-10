Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Kırıkkale'de AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının yegane sebebi, iktidarda milleti temsil etmesidir, milletin iradesine sahip çıkmasıdır, milletin taleplerine duyarlı olmasıdır, millet ne istiyorsa onu yapmasıdır, neyi istemiyorsa da oradan uzak durmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:15
        Adalet Bakanı Tunç, Kırıkkale'de AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Tunç, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Salonu'nda düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin capcanlı olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Kadının olduğu her yerin güzelleştiğine dikkati çeken Tunç, "Kadının eli bir şeye değiyorsa orada başarı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da siyasi hayatının başından beri çalışmalarında hep kadınlara değer vermiştir. Kadınların siyasette ve çalışma hayatında yer almasını istemiştir. Hanımefendi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okumasına önem vermişti ve 100 binlerce kız çocuğu onun yaptığı, başlattığı kampanyalarla okullarına kavuşmuştur. Gerçekten kadınlarımız güçlü olacak ki aile güçlü olsun diyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Aile kurumunu güçlendirmemiz lazım"

        Tunç, "Aile Yılı"nda olduklarını anımsatarak, ailenin güçlü toplumun temeli ve güvenli limanı olduğunu dile getirdi.

        Ailenin çocuklarla beraber adeta bir sığınak olduğunu vurgulayan Tunç, "Çevredeki olumsuzluklara karşı korunabilecek en güvenli yer ailedir. O nedenle aile kurumunu güçlendirmemiz lazım. Toplumu koruyabilmek ve aileyi güçlendirebilmek için de kadının güçlü olması lazım. İşte iktidarımızda kadınlarımıza nasıl değer ve önem verildiğini, anayasamızda pozitif ayrımcılık hükümlerinin nasıl getirildiğini ve birçok alanda kadınlarımızın başarılı olduğunu hep beraber şu geçtiğimiz 23 yılda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu, partiyi milletin kurduğunu ve iktidarda tutmaya devam ettiğini kaydetti.

        Kuruluşundan 14 ay gibi kısa zamanda milletin yeni kurulan bir partiyi tek başına iktidara getirdiğini hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

        "23 yıldan bu yana da Türk siyasi tarihinde ve dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir başarıyla her seçimde AK Parti'yi iktidara getirdi. İnşallah bundan sonra da milletimiz '2028 öncesinde AK Parti ve Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyelim.' diyor. AK Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının yegane sebebi, iktidarda milleti temsil etmesidir, milletin iradesine sahip çıkmasıdır, milletin taleplerine duyarlı olmasıdır, millet ne istiyorsa onu yapmasıdır, neyi istemiyorsa da oradan uzak durmasıdır. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritasını çizen milletimizdir ve o yol haritasında yürüdüğü için de bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz."

        Bakan Tunç, AK Parti öncesinde üniversite birincisi kızları yaka paça atanların millet huzurunda o günkü yargı sistemini görmezden geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yapsın bakalım şimdiki yargı sisteminde. Birinci olan bir kız öğrencimizi başı kapalı diye kürsüden indirebilsin, birisi cesaret edebilir mi bugün? Bugünkü yargı sisteminde cesaret edebilir miyiz? 27 Mayıs'ta Menderes'i ve bakanları asan, 12 Eylül'de 'bir sağdan, bir soldan' diye gençleri darağacına götüren yargı sistemi yok. 28 Şubat'ta o darbecilerin karşısında el pençe divan duran, cübbelerini adeta onların önüne seren yargı sistemi yok. Bugün yolsuzluktan da teröristten de hesap soran, demokratik hukuk devletine inanan, milli iradeye saygı duyan, 15 Temmuz darbecilerinden hesap soran bir yargı sistemi var. İşte bu hazmedilemiyor. İstiyorlar ki yargı birilerinin arka bahçesi olsun, yolsuzlukları yapalım, kimse bizden hesap sormasın. O devirler geçti artık. Artık Türkiye Cumhuriyeti devletinde milleti adına görev yapan yargı mensupları var."

        - "Terör engelini kaldırdığımız zaman Türkiye'nin süper güç olmasının önünde hiçbir engel kalmayacak"

        Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Tunç, çocukların terörün olmadığı güvenli ortamlarda hayatlarını sürdüreceğini, Türkiye Yüzyılı'nın yolunun açılacağını vurguladı.

        Bunu başaracaklarını dile getiren Tunç, "Tabii burada özellikle terörden beslenenler, bu ülkenin iyiliğini düşünmeyen iç ve dıştaki şer şebekeleri niyetlerinden vazgeçmezler. O nedenle onlara karşı uyanık olacağız. Bu süreci baltalamak isteyenler, sabote etmek isteyenler olacaktır. Onlara karşı uyanık olacağız. Geçen haftalarda Hakkari'deydik, okullar yeni başlamıştı. Çocuklarla sohbet ettik. Ne olmak istiyorsun diyoruz, 'Doktor, avukat, futbolcu olmak istiyorum.' diyor. Hedefleri ve hayalleri var. Onlar ancak Terörsüz Türkiye'de hayat bulur. Böylece inşallah önümüzde terör engelini de ortadan kaldırdığımız zaman Türkiye'nin süper güç olmasının önünde hiçbir engel kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı da ziyaret eden Tunç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Programa, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve partililer katıldı.

        Bakan Tunç, son olarak Kırıkkale Adliyesi'ne basına kapalı ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

