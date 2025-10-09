Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:17 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:19
        Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.A, E.K. ve F.F.D'yi yakaladı.

        Yabancı uyruklu zanlılar, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

