        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

        Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 8 bin 306 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 20:47 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:47
        Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
        Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 8 bin 306 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Ekipler, bir sosyal medya kullanıcısının "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaş, önlerini kesip kaza yaptırmaya çalışan trafik magandasını saniye saniye kaydetti. Araç içindeki aile bireylerinin endişe dolu anları kameraya böyle yansıdı" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede İ.D'ye ait 66 DY 966 plakalı aracı olay sırasında oğlu E.D'nin kullandığı belirlendi.

        Yozgat'ta bulunan şüpheli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gözaltına alındı.

        Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen ve 9 suçtan kaydı bulunan E.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

