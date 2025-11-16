Kırıkkale'de bir kişinin bıçaklanması güvenlik kamerasında

S.A, polise verdiği ilk beyanında, tanımadığı bir kişinin kendisinden çakmak istediğini, daha sonra yanına gelerek baş kısmına doğru bıçak salladığını ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

