Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yakalanan sürücü serbest bırakıldı

        Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle yakalanan sürücü serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırıkkale-Çorum yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bir sosyal medya kullanıcısının "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaş, önlerini kesip kaza yaptırmaya çalışan trafik magandasını saniye saniye kaydetti. Araç içindeki aile bireylerinin endişe dolu anları kameraya böyle yansıdı" paylaşımı üzerine çalışma başlatmıştı.

        Yapılan incelemede İ.D'ye ait 66 DY 966 plakalı aracı olay sırasında oğlu E.D'nin kullandığı belirlenmiş, Yozgat'ta bulunan şüpheli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gözaltına alınmış, 9 suçtan kaydı bulunan E.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bir kişinin bıçaklanması güvenlik kamerasında
        Kırıkkale'de bir kişinin bıçaklanması güvenlik kamerasında
        7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü, adli kontrolle serbest kaldı
        7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü, adli kontrolle serbest kaldı
        Ailenin canını hiçe sayan trafik magandasına adli kontrol
        Ailenin canını hiçe sayan trafik magandasına adli kontrol
        "Çakmak" bahanesiyle yaklaşıp bıçakladı: O anlar kamerada
        "Çakmak" bahanesiyle yaklaşıp bıçakladı: O anlar kamerada
        Medya dünyasından hayvancılığa: İstanbul stresini bırakıp köyde huzuru buld...
        Medya dünyasından hayvancılığa: İstanbul stresini bırakıp köyde huzuru buld...
        Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafi...
        Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafi...