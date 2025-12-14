Habertürk
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 14.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:58
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        F.U. (55) idaresindeki 71 AEA 714 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki F.U. (52) ve A.U. (15) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

