Bahşılı'da "Vizyoner Çıraklar Projesi" başlatıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrencilere yönelik "Vizyoner Çıraklar Projesi" hayata geçirildi. Bahşılı Kaymakamlığının koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu Salonu'nda program düzenlendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle mesleği harita mühendisliği ve kariyer yolculuğuna dair deneyimlerini paylaştı. Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

