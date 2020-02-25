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Kırıkkale Millet Kütüphanesi’nin kapıları 7/24 açık Millet Kütüphanesi öğrencilere sessiz bir ...

İHA

Kırıkkale Millet Kütüphanesi, kitap meraklılarına ve ders çalışmak isteyen öğrencilere 7 gün 24 saat esası üzerinden hizmet veriyor.

Kırıkkale Millet Kütüphanesi’nin kapıları 7/24 açık Millet Kütüphanesi öğrencilere sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Aydın Demiröz: "300 bin okuyucumuz, 26 bin de üyemiz bulunuyor" "Öğrenciler burada dayanışmayı da öğreniyor"

Kırıkkale Millet Kütüphanesi, kitap meraklılarına ve ders çalışmak isteyen öğrencilere 7 gün 24 saat esası üzerinden hizmet veriyor.
Kırıkkale Millet Kütüphanesi, gece ve gündüz ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Binlerce eserle okuyuculara tarihte yolculuk imkanı sunan kütüphane her yaştan kitapseverleri ağırlıyor. 24 saat boyunca açık duran kütüphane en çok öğrencileri mutlu etti. Sınavlara hazırlanan öğrenciler, ders çalışmak için günün her saatini kütüphanede geçirebildiklerini ve bu şekilde çok daha fazla verim aldıklarını belirtti.

"300 bin okuyucumuz, 26 bin de üyemiz bulunuyor"
Millet Kütüphanesi’nin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Aydın Demiröz, vatandaşlara ve öğrencilere hizmet verildiğini söyledi. Geç saatlere kadar yoğunluğun olduğunu ve sabaha kadar da kütüphaneden yararlanan kitapseverlerin olduğunu ifade eden Demiröz, “Kütüphanemizde 76 bin kitabımız var. 2019 verilerine göre 300 bin okuyucumuz, 26 binde üyemiz bulunuyor. Dinamik aktif bir kütüphanecilik hizmeti sunuyoruz. Burada sadece orta öğretim seviyesi değil, orta öğretimden mezun olmuş üniversitede okuyan öğrencilerimiz hatta gecenin ilerleyen saatlerinde Tıp Fakültesi mezunu çocuklarımız uzmanlık sınavına hazırlanmak için kütüphanemizi kullanıyorlar" dedi.

"Vatandaşlarımız öğrencilerimiz buradan kitap alıyorlar"
Demiröz, "Ayrıca müfettişlik sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var, onlar da buraya geliyor. Genellikle geç saatleri kullanıyorlar. Vatandaşlarımız öğrencilerimiz buradan kitap alıyorlar. Bazen de bizim temin etmemizi veya yanlarında bulunan arkadaşları da ‘bende vardı size verebilirim’ şeklinde alışverişler de oluyor. Bu açıdan da aynı yönde giden insanları aynı düşünceden olan insanları da buluşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kırıkkale Valiliğimize teşekkür ediyorum"
Kütüphaneye geç saatte ders çalışmaya gelen Muhittin Ahmet Akçay, boş zamanlarında buraya geldiğini belirterek, “Okuldan çıktıktan sonra 3 saat dinleniyorum. Kendime vakit ayırırım. Ondan sonra 6 gibi arkadaşımla kütüphanede buluşup 10’a kadar çalışırız. Kütüphane güzel bir yer bütün imkanlarımız var neredeyse. Sessiz bir çalışma ortamı sağladığı için buradan Kırıkkale Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

"24 saat açık bir yer herkese öneririm"
Ders çalışmak için güzel bir ortam olduğunu anlatan 18 yaşındaki Hatice Gümüşsoy, “Kütüphane kitap okumak için, ders çalışabilmek için, sınavlara hazırlanabilmek için güzel bir ortam. 24 saat açık bir yer herkese öneririm” şeklinde konuştu.
Kütüphanede ders çalışarak verim aldığını dile getiren 18 yaşındaki Simge Bozdaş ise kitap okumayı ve ders çalışmayı seven biri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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