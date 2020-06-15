Bu ilçede korona virüs vakası rastlanmadı, kurallara harfiyen uydular Korona Sulakyurt'a uğramadı Coğrafi olarak arada kalan ilçede vaka görülmedi

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar ilçelerinde görülmediğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü salgınını engellemek için 2 bin 800 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor. Korona virüs ile topyekün mücadele edilen ilçede bin 30 hane bulunuyor. Yaklaşık 500 hanesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar yaşıyor.



"Dezenfeksiyona çok önem verdik"

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