Afganistanlı kadın, paralarını gasbeden 2 organizatörü KADES sayesinde yakalattı



Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de 2 organizatör, yasa dışı yollarla sınırı geçirmek için anlaştıkları Afganistan uyruklu kadın ile 4 çocuğunun cep telefonları ile 30 bin eurosunu götürdükleri ormanda gasbetti. Telefonu alınmadan önce kadının KADES uygulamasından yardım istemesi üzerine bölgeye giden jandarma, kısa sürede şüphelileri yakaladı.

Üsküp beldesine bağlı Çukurpınar köyünde ormanda KADES uygulamasından yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bölgede Afganistan uyruklu kadın ve 4 çocuğunu buldu. Kadın, kaçak yollardan yurt dışına çıkmak için anlaştıkları 2 organizatör tarafından İstanbul'dan alınarak bölgeye getirildiklerini, araçtan indirildikten sonra silah zoruyla cep telefonlarının ve 30 bin euro paralarının gasbedildiğini söyledi. Kadın, telefonu alınmadan önce KADES uygulamasıyla yardım istediğini ifade etti.

Jandarma ekipleri bunun üzerine kaçan 2 organizatörü yakalamak için bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler eşkallerini belirledikleri şüpheliler M.A. ve K.T.´yi yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 araç ve 1 av tüfeği ile yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırklareli E Tipi Cezaevi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)

2023-02-08 12:38:50



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