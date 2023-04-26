Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Nisan tarihlerinde

uyuşturucu, kaçakçılık ve mali suç olayları kapsamında 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 gram esrar, 2 gram metanfetamin, 1255 gram skunk, hassas terazi, 250 litre içki, üzüm presleme makinesi, dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Jandarma ekiplerine hakaret eden baba ve oğluna gözaltı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerine hakaret eden baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kıyıköy beldesinde E.E. ile oğlu H.Ö.E'nün trafik yoğunluğunu düzenleyen jandarma ekiplerinin araç megafonu sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle hakaret ve fiziksel saldırıda bulundukları belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından şüphelilerin gözaltına alındıkları bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E. haftanın iki günü adli kolluk birimine imza atması, yurt dışına çıkma yasağı, H.Ö.E, hakkında yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.





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