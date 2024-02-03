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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:33 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Güçlü'den bilgi aldı.

        6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Ekici, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Ekici, depremler sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için tüm kurumların ellinden geleni yaptığını kaydetti.

        Güçlü de desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

        - Asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 Ocak tarihlerindeki denetimlerde 7 tabanca, av tüfeği, 16 fişek, 8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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