Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mevlüt Mustafa Güçlü'yü makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek çalışmaları hakkında Güçlü'den bilgi aldı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Ekici, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Ekici, depremler sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yaraların sarılması için tüm kurumların ellinden geleni yaptığını kaydetti.

Güçlü de desteklerinden dolayı Ekici'ye teşekkür etti.

- Asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 Ocak tarihlerindeki denetimlerde 7 tabanca, av tüfeği, 16 fişek, 8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.